En juin, à Cilaos : La Montagne lé en lèr

A la Réunion, le mois de juin correspond traditionnellement à la basse saison touristique. C’est donc l’occasion rêvée pour profiter des beautés du Cirque de Cilaos à tarif promotionnel ...

Durant cette période, le climat est agréable, particulièrement pour les activités de plein air comme la randonnée, le canyoning ou le VTT.



Les photographes apprécieront les magnifiques lumières de ce début d’hiver austral notamment sur la Mare à Jonc à bord d’un petit bateau électrique.



Les amateurs d’aventure pourront explorer les cryptomérias de Bras Sec en mode accrobranche ou jouer à une bataille bien sympathique en mode paint-ball.



Enfin, le soir, vous vous régalerez de bonnes lentilles et, avec modération, de bons vins de Cilaos dans des hôtels charmants à l’accueil si sympathique et si caractéristique de l’art de vivre et de la chaleur humaine des hauts du Sud.



Destination Sud Réunion vous propose donc un panel d’activités de loisirs et d’hébergements pour profiter pleinement de ce magnifique territoire d’escapade et de changement d’air qu’est Cilaos.

http://www.sudreuniontourisme.fr