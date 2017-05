En cassant la croix de la tombe de De Gaulle... On a voulu détruire 3 symboles en un seul !

Les casseurs ont été alpagués par la police. Ils devront expliquer pourquoi ils ont été aussi débiles.

Ils ne se rendent pas compte, ces saligauds, qu'en cassant une seule croix (dans leur esprit de petits pois), ils en saccageaient, en fait, TROIS.



Premier symbole atteint, la croix religieuse. Soit l'un des plus vieux signes initiatiques de l'humanité, datant de bien avant l'ère chrétienne et devenu objet de culte chez les partisans du catholicisme.



La croix, à l'origine, était le signe du centre, du rassemblement, dans les populations primitives. Elle fut érigée en supplice par les Romains et bien d'autres "civilisations" (si je peux dire). Jésus y ayant laissé Sa vie, la croix devint le signe de ralliement par excellence pour les Chrétiens. Puis par les catholiques lorsque ces derniers s'accaparèrent le personnage de Jésus pour le diviniser, l'appeler Christ et inventer tout un tas de fariboles dans la foulée. C'était à Nicée, 325 années après la Crucifixion.



Deuxième symbole renversé, la Croix de Lorraine. Elle est la flamme, la représentation d'un moment très fort de notre histoire française, la Résistance. Une période sombre, devenue patrimoine immatériel de tout un peuple qui, à partir de rien, a su se retrouver et dire "non" à une nuit infernale destinée à durer 2.000 ans selon l'Adolf de service.



Troisième symbole, le Général. Il n'y a guère, les Français l'ont élu "le plus grand Français de tous les temps", ce n'est pas pour rien. Il représente, soit, l'espoir surgi de la nuit, une voix dans le désert aux heures sombres que j'évoquais ci-dessus. Il y a plus... Le droit de vote aux femmes, c'est lui. La sécurité sociale pour tous, c'est lui. L'accès des humbles à l'électro-ménager, c'est lui. Le respect de la parole donnée, c'est encore et toujours lui : il promit de partir au cas où... et s'en alla. Avec sa seule retraite de général. Dans ses appartements privés de l'Elysée, il fit installer des compteurs privés et payait de sa poche eau, gaz, électricité. Il n'a pas doublé son salaire de président comme qui vous savez. Et encore moins acheté une rollex !