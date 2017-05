Mail A la Une . En Marche : Les investitures de Carine Garcia et d'Anaïs Patel contestées dans le sud Le parti En Marche victime de son succès pour les législatives. Le caractère inédit de sélection des candidatures sur dossier depuis Paris a ignoré pas mal d’éléments de contexte. Des candidats déçus sont très remontés contre ces choix peu judicieux.

Les investitures de La République en Marche font grincer des dents. Deux choix sont contestés alors que la troisième et dernière vague d’investitures doit être annoncée ce mercredi soir par Paris.



Désignée lors de la deuxième salve d’investitures lundi soir dernier, le nom de Carine Garcia a plus qu’étonné les représentants sudistes d’En Marche qui nous expliquent qu’ils étaient certains que Carine Garcia allait être choisie dans l’ouest,…



S’il est à mettre au crédit de Carine Garcia d’avoir pris les rênes du mouvement local d’Emmanuel Macron dès l’origine, son "parachutage" dans la circonscription 3 (Tampon, Saint-Louis, Entre-Deux, Cilaos) reste incompris. A moins que des réajustements aient encore lieu ce soir avec la liste complète des candidats…



"Les familles que l’on rencontre ne comprennent vraiment pas ce choix. Nous on a fait campagne sur le terrain. Même si ce sont les législatives, ça n’en reste pas moins des élections locales. Il ne faut pas oublier qu’il y a un réalisme politique. Les électeurs sont sensibles aux candidats qu’ils rencontrent sur le terrain", affirme Jean-Gaël Anda. Pour le conseiller municipal d’opposition LPA à Saint-Pierre, c’est Clémendeau Hoarau, le candidat naturel d’En Marche qui aurait dû être sélectionné. "Il a beaucoup oeuvré, sur le terrain", dit-il.



Et l’élu de rappeler le travail de sape en porte à porte pour distribuer le programme du mouvement, et ce même dans la ville de Cilaos. "Les habitants de la circonscription 3 nous disent : mais qui ça i lé ce candidat là ?" rapporte Jean-Gaël Anda, en faisant référence à Carine Garcia qui aurait dû aller dans la 2 face à Bello, dit-il, circonspect face aux choix parisiens. Et déjà comme un sentiment de gâchis face à ces méthodes de "parachutage" qui sont si souvent reprochées aux partis traditionnels.



"On voulait vraiment s’inscrire dans la continuité"



Clémendeau Hoarau, qui avait donc demandé l’investiture, demeure lui aussi surpris et déçu par le choix national.



"On a tous fait campagne pour Emmanuel Macron, c’est à nous de donner les moyens d’offrir des députés pour le nouveau président. En tant que responsable du mouvement, elle (Carine Garcia) aurait dû manoeuvrer pour des candidatures qui répondent à la réalité du terrain. Je suis natif du Tampon, je vis au Tampon, je travaille au lycée Roland Garros, j’ai déjà participé à des élections", ajoute-t-il pour marquer encore plus son étonnement face à l'investiture de la référente d’En Marche qui "vit à La Réunion depuis deux ans et qui vit dans l'ouest", donc loin de la circonscription 3. L’étonnement est d’autant plus grand que les échanges et la concertation étaient de mise tout au long de ces dernières semaines avec elle, livre-t-il.



Clémendeau Hoarau commente aussi le choix opéré sur la circonscription voisine, la 4. "Brigitte Hoarau a pris ses responsabilités. Elle a refusé la circonscription 3". Logique pour une femme politique engagée à Petite-Ile. "Le problème, c’est que Carine Garcia et Anaïs Patel, elles étaient à Paris en début de semaine", affirme Clémendeau Hoarau, qui s'imagine donc que leur cause a pu être plaidée en direct avec les responsables d'En marche.





Au bout du fil, la même déception se lit dans les propos de Brigitte Hoarau. Cette fois-ci, c’est donc la circonscription 4 qui est concernée.



L’élue d’opposition de la Petite Ile est restée abasourdie lundi quand les investitures ont été annoncées, "d’autant plus que certains échos m'annonçaient retenue sur la circonscription 4", livre-t-elle cette confidence.



Même sans investiture, il ira



Finalement, la 4 est donc revenue à la collaboratrice de Jean-Jacques Vlody. "Dans notre comité du sud pour Macron, on s’était concerté. Vu qu’il n’y avait pas de candidat légitime, se rappelle-t-elle, on m’avait demandé d’y aller. On milite pour Macron depuis des mois sur la 4 avec du tractage, du porte à porte, des voitures-sono, et on a jamais vu Mme Patel", affirme-t-elle.



L’avocate n’en fait "pas un problème d’égo" mais estime que sa démarche "s’inscrivait dans la continuité, avec à long terme les autres élections locales"… A l’inverse, elle estime que la candidate investie par En marche est venue chasser sur la circonscription 4, sans lendemain sur ce secteur.



Autre déception, cette fois sur la forme du processus de sélection d’En Marche. Brigitte Hoarau regrette que le nom des candidats retenus aient été dévoilés publiquement sans explication. "Je l’ai appris par la presse alors que le président de la commission d’investiture avait affirmé que les candidats seraient personnellement contactés". Une déception de plus qui relève donc de l'anecdote à côté de la douche froide de l'investiture manquée.



Ce mercredi soir, le comité du sud pour Macron devait se réunir pour clarifier son futur positionnement. Si Brigitte Hoarau affirme qu’elle ne devrait pas maintenir sa candidature, Clémendeau Hoarau maintiendra la sienne face à Carine Garcia. Le nom de son étiquette probable : "Pour la majorité présidentielle !"



Clémendeau Hoarau déplore d'autant plus la situation qu'il dit avoir été prêt à se ranger derrière Anaïs Patel sur la 3 si ce choix plus logique avait été fait. Mais cette dernière a été "parachutée dans la 4, où ils ne l'ont jamais vue. Un choix incohérent puisqu'elle était l'attachée parlementaire de Jean-Jacques Vlody sur la 3. A un moment donné, si elle s'inscrit dans le mouvement En Marche, donc contre le Parti socialiste dont fait partie le député Vlody, il faut choisir. C'est dommage, on avait d'autres combats politiques derrière. On voulait vraiment s'inscrire dans la continuité, avec un ancrage territorial dès cette élection", regrette-t-il la démarche des sélectionnées.



