En 2050, La Réunion pourrait compter plus d'un million d'habitants

L'INSEE Réunion a présenté ce mardi les résultats des projections de la population à l'horizon 2050. Si les tendances démographiques récentes se prolongent, au 1er janvier 2050, La Réunion compterait 1,071 million de personnes. Ce qui représente + 0,7 % par an en moyenne d’augmentation de population. Le seuil symbolique d’un million d’habitants serait alors franchi en 2037. Autre élément marquant, il pourrait y avoir en 2050, autant de séniors que de jeunes.



"Le solde naturel resterait le moteur de la croissance démographique, avec les hypothèses de maintien d’une fécondité élevée et d’une espérance de vie continuant à croître, sans pourtant autant rattraper celle de la métropole", précise l'INSEE.



Ce solde naturel continuerait cependant de baisser de manière tendancielle : l’excédent des naissances sur les décès se réduirait à 6 000 personnes en 2050, contre 9 500 personnes actuellement.



Le nombre de naissances se stabiliserait et le nombre de décès doublerait entre 2013 et 2050, sous l’effet du vieillissement de la population. Selon l'INSEE, ce scénario de référence s’appuie sur l’hypothèse d’un solde migratoire avec la métropole égal au niveau observé entre 2010 et 2015 (- 1200 personnes par an en moyenne) et d’un équilibre des échanges migratoires avec les autres Outre-mer français et l’étranger (autant de départs que d’arrivées).



En considérant deux autres hypothèses en matière d’échanges migratoires, la population réunionnaise serait comprise entre 967 000 habitants et 1,113 millions d’habitants.



En 2050, un quart des Réunionnais auraient 60 ans ou plus



La durée de vie des Réunionnais continuant d’augmenter, la tendance au vieillissement se prolongerait. En 2050, un quart des Réunionnais auraient ainsi 60 ans ou plus. Une part deux fois plus élevée qu’en 2013. Il y aurait alors à La Réunion autant de seniors de 60 ans ou plus que de moins de 20 ans. "La part des 75 ans ou plus triplerait, passant de 4 % à 13 %. La structure de la population réunionnaise en 2050 ressemblerait davantage ainsi à celle de la métropole de 2013", commente l'institut.



Le Nord, microrégion avec la croissance la plus dynamique



La population des quatre microrégions de La Réunion augmenterait, toujours dans l'optique où les comportements migratoires internes observés actuellement se prolongeraient jusqu’en 2050. Un scénario qui "ne tient pas compte d’éventuelles nouvelles infrastructures ou de nouveaux quartiers qui pourraient modifier la donne."



Selon cette hypothèse tendancielle, le Nord serait la microrégion la plus dynamique au niveau démographique. Le Sud et l’Est progresseraient au rythme annuel moyen de l’île. À l’Ouest, la population progresserait moins vite. A.D Lu 1653 fois





