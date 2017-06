Empoisonnement d’Eric Samy : Témoignages accablants à l'encontre de Marlène Oulédi

Deuxième jour du procès aux assises de Marlène Oulédi pour l’empoisonnement d’Eric Samy. À ses côtés dans le box des accusés, son amant François Chari, qui comparait libre.



Hier, les jurés "ont découvert un portrait peu flatteur" de l’ex-épouse de l’entrepreneur sainte-marien nous apprend Le Quotidien. Selon de nombreux témoignages, Marlène Oulédi, qui traîne derrière elle une réputation de femme à hommes adepte de sorcellerie, aurait épousé Eric Samy pour son argent et son patrimoine, estimé à plus de 1,2 million d'euros.



Mais peu de temps avant le décès d’Eric Samy, Marlène Oulédi n’aurait pas apprécié que ce dernier fasse donation de ses biens à ses filles chez le notaire, poursuit le média.



Son attitude lors du décès de son mari a également interpellé la famille de la victime, car selon eux, Marlène Oulédi ne semblait pas affectée par son décès.



Ce jeudi, place aux auditions de Marlène Oulédi et de François Chari, accusé lui d'avoir fourni une potion pour tuer Eric Samy.