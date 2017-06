Empoisonnement d’Eric Samy : 30 ans et 25 ans de prison pour Marlène Oulédi et François Chari

Le verdict est tombé aux assises concernant l’empoisonnement mortel d’Eric Samy. Son ex-femme, Marlène Oulédi, et l’amant de cette dernière, François Chari, ont été condamnés respectivement à 30 ans et 25 ans de prison. Ils vont probablement fait appel de la sentence.



Le verdict rendu par la cour d'assises a été un soulagement pour la famille de la victime.



Tout au long du procès, les deux prévenus n’ont cessé de clamer leur innocence mais pour les jurés, l’empoisonnement de l’entrepreneur sainte-marien ne fait aucun doute. Comme rapporté par Le Quotidien, le portrait dressé de Marlène Oulédi fait état d’une femme "vénale cherchant depuis toujours à épouser un homme riche" et qui aurait décidé de supprimer son mari en 2013 "pour toucher l’héritage" promis à ses filles.



François Chari, lui, n’aurait été qu’un "pion" dans cette histoire selon son avocat. Son client aurait participé à ce meurtre sous l’influence de Marlène Oulédi.



Si la veuve d’Eric Samy "échappe à la peine de sûreté de 15 ans" alors que la peine prononcée à l’encontre de François Chari est allée au delà des réquisitions, "qui s’élevaient à 20 ans de réclusion". Ils ont en revanche été acquittés de la tentative d’assassinat sur les deux filles de l’entrepreneur sainte-marien, poursuit Le Quotidien.