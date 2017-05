Emmanuel Macron va-t-il accorder une grâce présidentielle sur les PV?

Il était de tradition qu'un président de la République nouvellement élu accorde une grâce présidentielle sur les PV. La coutume a perduré jusqu'à ce que Nicolas Sarkozy et François Hollande décident d'y mettre fin.



Ce serait bien, non, si Emmanuel Macron décidait de faire à nouveau ce cadeau aux Français ?



Ce ne serait qu'un juste retour des choses, après les avoir pressurés pendant ces dernières années avec toutes sortes d'impôts et de taxes, et un nombre sans cesse croissant de PV, contre-partie d'une multiplication des radars et des contrôles.



Si le président de la République craignait d'envoyer un mauvais signal aux automobilistes, à un moment où les chiffres de la Sécurité routière ne sont pas bons, il pourrait réserver cette amnistie aux seuls PV de stationnement et petits dépassements de vitesse.