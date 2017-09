Emmanuel Macron se rendra à St-Martin mardi

L a polémique enfle a polémique enfle en France sur le manque de préparation des services de l'Etat face à l'arrivée prévisible de l'ouragan Irma. De nombreux politiques dont Marine Le Pen ou Eric Ciotti sont montés au créneau pour reprocher au gouvernement son manque d'anticipation avant l'arrivée d'Irma et son manque de réactivité après. Et notamment d'avoir laissé les pillards prendre le contrôle de l'ile et de ne pas avoir mis en place les moyens aériens et maritimes pour évacuer les sinistrés.



Face à ces attaques, le ministre de l'intérieur Gérard Collomb a annoncé dimanche que le président de la République Emmanuel Macron partira dans la nuit de lundi à mardi à Saint-Martin. "Il passera la journée sur l'île pour pouvoir s'entretenir avec les habitants (...) et les élus de l'île", a déclaré Gérard Collomb depuis l'Elysée, au terme d'une réunion avec le chef de l'Etat.



"145 000 bouteilles d'eau vont être distribuées aux habitants des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy", a également annoncé le ministre de l'Intérieur. "Les vivres sont assurées et le retour à la vie normale se fait" a-t-il ajouté.

