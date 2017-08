Emmanuel Macron porte plainte contre un photographe pour "harcèlement"

Alors que le couple présidentiel prend des vacances à Marseille, un photographe se serait introduit dimanche dans le lieu de leur villégiature. Emmanuel Macron a donc décidé de porter plainte pour "harcèlement et tentative d’atteinte à la vie privée".



"J’ai été traité comme un criminel par la police", a confié le photographe de presse au magazine VSD. Il affirme également avoir été retenu près de 6 heures en garde à vue dimanche dans les locaux d’un commissariat de Marseille.



"Ils ont fouillé tout mon matériel, mes sacs. J’ai dû retirer mes lacets de chaussure, ma montre… ". " C’est totalement illégal. (…) C’était de l’intimidation. Le but était clairement de me faire peur", a-t-il déclaré selon la presse nationale.



Il a été demandé à plusieurs reprises à ce photographe de ne plus le suivre, a indiqué de son côté le service de communication de l’Elysée. "Il a continué, parfois à ses risques et périls".



L’Elysée qui a démenti également les pressions exercées sur des journalistes de télévisions postés devant la propriété. "Ce n'est pas du tout notre manière de travailler", a-t-elle précisé.