Emmanuel Macron enfile des gants de boxe pour Paris 2024

Emmanuel Macron tour à tour tennisman et boxeur pour soutenir la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024, c’était l’image insolite de ce week end.



Sa partie de tennis s’est jouée en mode handisport, en fauteuil roulant et aux côtés de plusieurs joueurs célèbres tels que Lucas Pouille et Michaël Jeremiasz, avant qui n'enfile des gants de boxe.



Accompagné du maire de Paris, Anne Hidalgo, le chef de l’Etat s'est essayé en fin d'après-midi à plusieurs activités sportives ouvertes au public le long de la Seine. L’objectif était évidemment de marquer le très grand intérêt de la France pour accueillir les JO 2024 face à la candidature de Los Angeles.



"Je pense que Paris 2024, c'est un projet porté par tout le pays. Il est important d'envoyer le signal que le chef de l'Etat est aussi au rendez-vous parce que la population française est au rendez-vous", a indiqué Emmanuel Macron, interrogé par France 2.



Cette démonstration de l'engouement populaire pour la candidature parisienne va-t-elle convaincre les membres de la Commission d'évaluation du CIO ? Réponse le 13 septembre 2017 lors de la 130e session du Comité international olympique à Lima, au Pérou.