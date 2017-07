TCO

Embellissement avec les habitants des Chocas à la Rivière des Galets Ce mercredi 26 juillet 2017, une journée d’animation est venue clôturer un mois de juillet marqué par une sensibilisation à l’environnement à la résidence « Les Chocas ». C’est au sein de ce groupe d’habitations situé dans le quartier de la Rivière des Galets au Port, que le TCO et la commune du Port en collaboration avec le bailleur SIDR, ont souhaité mener cette action de proximité.





Sur 5 après-midis durant la première quinzaine de juillet, les habitants de la résidence « Les Chocas » avaient préparé ensemble lors d’ateliers les panneaux à messages et jardinières en palettes, qui allaient être installés ce mercredi 26 juillet. Un point de regroupement de déchets a ainsi été implanté, afin d’éviter les dépôts sauvages qui dégradent le cadre de vie des usagers.



Cette belle action commune a pu prendre forme, grâce à l’implication des associations du quartier (APPEI et NTBE) et des habitants que nous félicitons pour leur participation volontaire et dynamique !

Outre les ateliers manuels proposés début juillet, les médiateurs de l’environnement du TCO ont pu poursuivre aujourd’hui la sensibilisation avec le



L’objectif de cette opération de proximité était d’impliquer les résidents du quartier dans la structuration du point de collecte (



Que ces habitants « ambassadeurs » fassent perdurer, au sein de la résidence et plus largement du quartier, les messages de préservation de l'environnement… Le groupe d'habitation « Les Chocas » embelli offre aujourd'hui une image et un cadre de vie plus agréables. Le TCO et ses partenaires les encouragent à persévérer dans leur comportement vertueux concernant le tri des déchets , le respect du calendrier de collecte et la prévention des dépôts sauvages.





