Embauche de 2 directrices: La mairie de St-Benoît répond aux accusations





"Mme Ramin cherche à créer le scoop mais lui nous lui rappelons que la Direction de l’Action Sociale a été créée en 2014 ! Sa directrice a été embauchée dans les règles de l’art : en répondant à un appel à candidature paru dans les colonnes des deux quotidiens de l’île et en passant un entretien d’embauche. Elle a été sélectionnée, parmi plusieurs candidats, sur la base de ses compétences professionnelles !



Par ailleurs, et fort heureusement, la Direction de l’Action Sociale, placée sous l’autorité municipale, n’a pas attendu le courrier des lecteurs de Mme Ramin pour montrer sa complémentarité avec le CCAS qui dépend lui de son conseil d’administration. Le service de la DAS (dont sa directrice), se tient à la disposition de Mme Ramin pour lui présenter ses missions et son bilan.



En attendant, nous lui transmettons quelques règles (qu’elle semble ignorer !) sur l’action sociale des collectivités locales : la commune exerce ses compétences en matière d’aide sociale facultative grâce au centre communal d’action sociale (CCAS) mais l’intervention en matière d’aide sociale facultative est également admise pour la commune, sur le fondement et dans les limites de la clause générale de compétence du conseil municipal (article L. 2121-29 du CGCT). Comme l’a reconnu le Conseil d’État (CE, 29 juin 2001, Commune de Mons-en-Barœul), les interventions du CCAS de la commune en matière d’action sociale ne sont pas exclusives l’une de l’autre.



