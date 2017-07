Elodie Séraphine élue Miss Saint-Paul 2017

Elle s’appelle Elodie Séraphine, et a été élue Miss Saint-Paul 2017 hier soir au Parc Expobat pour l’ouverture des festivités de la ville.



Après trois passages en tenue folklorique, en maillot de bain et en robe de soirée, il n’a pas fallu longtemps au jury pour délibérer et présenter au public la nouvelle Miss Saint-Paul 2017. Depuis deux semaines, les candidates se préparent en vue de l’élection à venir. "Pour beaucoup de jeunes filles qui se présentent cette année, l’élection est un défi personnel pour vaincre leur timidité", explique Elodie; d’ailleurs elle-même en fait partie. Fière de pouvoir représenter sa ville, Elodie Séraphine, 22 ans, prépare actuellement une licence en Droit.



"Je suis très émue et je remercie le public qui m’a soutenu, l’organisation de Miss Saint Paul, les partenaires et surtout mes parents et amis qui m’ont encouragé dans cette démarche. C’est la première fois que je participe à une élection de Miss, je suis ravie car il n’y pas eu de conflits entre nous. C’est un grand honneur de représenter ma ville", affirme-t-elle.



Laura Thomas, première dauphine, et Emmanuelle Vendomèle, deuxième dauphine, sauront l’épauler au cours de son année de règne.