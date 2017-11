A la Une .. Elle veut adopter le chiot Newton, on le lui refuse car elle est Réunionnaise

Audrey a recueilli quatre chiots en septembre, qu'elle a trouvés près de l'église des Colimaçons dans un état de maigreur incroyable, infestés de parasites externes et internes, et en grande carence. Audrey, qui vit chez ses parents à Saint-Gilles, a déjà deux chattes qu'elle a adoptées à Lyon pendant ses études, et ses parents ont deux chiennes. Inconcevable donc de garder les petits chiens, et difficile de prendre en charge les frais de vétérinaire.



Elle poste alors un appel à l'aide sur Facebook, demandant qui voudrait adopter les chiots. C'est une association métropolitaine, Four new life qui lui répond, lui proposant de prendre tous les frais de nourriture et de vétérinaire en charge, contre le fait qu'Audrey devienne famille d'accueil, et envoie les chiots en métropole en vue d'adoption. Audrey accepte, ravie de cette solution. Elle envoie tous les jours des photos des petits à l'association, et rédige des "fiches personnalité" de chacun des chiots, afin d'aider à l'adoption.



Début novembre, les choses se gâtent. Trois des chiots ont trouvé une famille d'adoption, mais l'association peine à en trouver une pour le petit Newton, le plus chétif des quatre, le plus timide, aussi. Entre temps, Audrey s'est terriblement attachée au petit chien, qu'elle choie depuis trois mois, et sa personnalité réservée lui plait tout spécialement. Elle propose alors d'adopter Newton, contre le paiement des frais d'adoption.



C'est un refus catégorique qu'elle reçoit, à son immense surprise "On ne fait pas d'adoption à La Réunion". Aux demandes d'explication de la jeune femme, l'association répond que les chiens sont trop maltraités sur notre île, et que les statuts de l'association précisent que les adoptions ne peuvent se faire qu'en France. "Mais ici, c'est la France!" s'indigne Audrey, sans réponse.



L'association en question, basée à Strasbourg, a déjà fait parler d'elle en laissant sur sa page Facebook des commentaires virulents envers les Réunionnais, et au vu de sa réponse, l'on comprend pourquoi...



Ce soir, les petits chiens prennent l'avion vers la métropole, mais il est à peu près certain que Newton ne sera pas du voyage, malgré les menaces de l'association de porter plainte contre Audrey, qui ne demande qu'à prendre soin du petit chien, et dont elle a proposé de payer les frais d'adoption. Seule réponse de la directrice de l'association Four new life: "Si vous en voulez un pour sauver ou adopter, il vous suffit d'ouvrir votre porte, vous aurez même le luxe de choisir tellement il y en a qui trainent".







Bérénice Alaterre Lu 18085 fois





Dans la même rubrique : < > Taxe d'habitation: Macron prend l'exemple de St-Denis pour montrer l'"injustice territoriale" Tourisme: La découverte de la route du volcan à travers une application et de nouveaux aménagements