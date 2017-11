A la Une . Elle se fait payer un hôtel 5 étoiles à Maurice, faisant croire à un "hébergement d’urgence"

Comment passer plusieurs nuits dans un hôtel cinq étoiles à Maurice, tous frais payés ? Trouvez une cousine bien gentille qui vous donne une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire. C’est ce qu’a fait cette jeune femme de 24 ans en juillet 2016.



Le 13 juillet, la victime reçoit un coup de fil de sa cousine en détresse qui lui explique n’avoir pas reçu le solde tout compte de son employeur – une somme qui devait être sur son compte – et la voilà à Maurice sans hébergement, susceptible de passer une nuit à la rue. Ce qu’il lui faut : 586 euros pour payer l’hôtel, le Sofitel Imperial.



En toute urgence, sa cousine lui donne alors une autorisation de prélèvement. Mais elle remarque que plusieurs prélèvements de montants conséquents sont effectués, la somme finale atteignant 3660 euros. Que s’est-il passé ? La vacancière aurait demandé une modification de son billet d’avion ainsi que celui de son copain – car un hôtel à Maurice c’est plus amusant à deux – qui lui aurait coûté 50 euros par billet. Pas question de modifier les dates, évidemment. Il était bien plus prudent (et économe) de rester plusieurs nuits à l’hôtel aux frais de sa très chère cousine.



Le 20 juillet, remarquant le débit plus que conséquent sur son compte, la victime porte plainte pour abus de confiance. Sa cousine dit avoir rédigé une reconnaissance de dettes signée afin de l’indemniser. Un document qu’elle dit n’avoir jamais vu. Aucune nouvelle de sa cousine depuis.



La somme a été remboursée à la victime par son assurance. Le tribunal correctionnel a condamné la cousine voleuse à verser une amende de 4000 euros. Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com Lu 8142 fois





