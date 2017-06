Elle attaque son ancien employeur après avoir enchaîné 1 117 CDD en 12 ans

Dans le Nord de la France, une ancienne employée de la Caisse régionale de la Sécurité Sociale des mines (Carmi) a décidé d'attaquer en justice son ex-employeur, rapporte La Voix Du Nord. Le motif : les 1117 CDD (contrats à durée déterminée) qu'elle dit avoir signés au sein de la société entre 2002 et 2014, de façon quasiment continue (certains d'une durée d'un jour seulement).



"Je faisais des journées aussi bien que des nuits, cela dépendait", témoigne-t-elle dans les colonnes du journal. "Parfois je faisais des contre-postes, c’est-à-dire que je prenais un poste à 21 h et que j’enchaînais avec un autre qui commençait à 6 h. Une fois, j’ai même fait trois semaines sans une seule journée de repos". Et bien qu'elle ait obtenu un diplôme d'aide-soignante à l'issue d'une formation, son contrat n'est pas requalifié en CDI.



Pour l'avocate de l'employée, dont les propos sont relayé par BFM TV, ces 1.117 contrats sont illégaux. Elle demande ainsi environ 100 000 euros pour l'indemnité de licenciement, le préjudice moral, les dommages et intérêts et la requalification du contrat.



Si des exceptions au maximum de deux renouvellements sont prévues par le code du Travail, ils concernent les contrats signés sans terme précis dans le cadre d'un remplacement ou d'un travail saisonnier. C'est sur cette base que la caisse sociale entend se défendre.