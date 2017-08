Mail Politique Élections européennes : Jean-Mathieu Taristas compte sur le financement participatif Après avoir quitté avec fracas le Front national après les départementales de 2015, Jean-Mathieu Taristas compte bien se relancer. Connu sur le web peï pour être derrière la chaîne YouTube La Réunion TV, le Saint-Paulois, qui s’est spécialisé dans le marketing de réseau social, se lance dans la bataille des Européennes. Sans le soutien d’un parti existant, il compte sur le financement participatif pour lancer sa campagne.

Après les départementales en 2015 vous vous lancez dans la bataille des européennes ? Pourquoi ?



J’ai été candidat FN en 2015 lors des départementales. Avec ce parti, j’ai connu beaucoup de désillusions en raison de soucis internes. La preuve que l’antenne locale ne fonctionne pas comme elle le devrait, c’est que Jean-Claude Otto-Bruc a été évincé, ce qui n’est pas plus mal pour autant. Mais globalement, c’était avec la vision du parti que je n’étais plus en accord. Avant, le FN de Jean-Marie Le Pen était un parti contre les sectes maçonniques. Avec Marine Le Pen, le parti s’est dénaturé et n’est plus ‘anti-système’. Il s’est positionné pour le mariage homosexuel et l’avortement. Je ne suis pas homophobe mais je suis contre le mariage homosexuel.



Pour l’ensemble de ces raisons, j’ai décidé de créer mon propre parti, qui est contre la mariage homosexuel, l’avortement et les sectes occultes maçonniques qui dirigent les pouvoirs européens, français et réunionnais. De plus, je propose ma candidature pour dénoncer l’attitude qu’ont la majorité des hommes et femmes politiques réunionnais qui ne sont là que pour le titre sans en remplir les fonctions. Jean-Hugues Ratenon, on voit qu’il fait des efforts, mais pour d’autres comme Thierry Robert, qui voulait devenir ministre des Outre-mer en faisant le pantin, c’est du n’importe quoi.



Je reconnais avoir fait des erreurs plus jeune en rejoignant le FN. Aujourd’hui, je suis plus âgé, mon caractère et ma vision politique s’affirment. Je pense avoir de quoi faire sortir les Réunionnais de leur situation actuelle en développant par exemple le marketing de réseau social, qui est l’économie du 21e siècle. C’est une opportunité qui peut faire baisser le chômage de 50% à La Réunion.



Vous financez votre campagne d’une manière un peu originale, en récoltant des fonds via le financement participatif ou crowdfunding sur le site Donaction. Pourquoi avoir fait ce choix ?



J’ai fait ce choix, car j’ai de l’expérience dans ce domaine. Dans ma vie professionnelle, je suis marketeur de réseau social. Le financement participatif permet de faciliter les dons entre le candidat et les citoyens. Un exemple : lors des départementales, on ne m’a donné que 300 euros en espèces pour faire ma campagne et malgré tout, j’ai pu faire un score assez honorable (NDLR : 4,91% des suffrages). Je suis maître de mes idées et je pense que pour ces élections européennes, je serai le candidat 2.0. En général, les candidats mettent beaucoup d’argent dans des prospectus tandis que moi je privilégierai les réseaux sociaux. Ce financement participatif durera jusqu’en 2019 et j’espère atteindre les 90 000 euros de dons récoltés.



Que dit la loi à ce sujet pour présenter des comptes de campagnes conformes à la réglementation ?



La législation n’est pas contre, ce sont des dons, c’est parfaitement légal tant que cela ne dépasse pas les compte de campagne. Lorsque la campagne de financement sera terminée, j’enverrai la somme récoltée à une personne de confiance qui sera mon mandataire financier*.



*Pour la



Note de la rédaction : Zinfos se désolidarise totalement des propos anti-homosexuels et anti-avortement de Jean-Mathieu Taristas. Nous lui avons donné la parole dans le cadre de la liberté d'expression, mais nous ne pourrons en aucun cas être tenus pour responsables de ses propos.

*Pour la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), "en l'état des textes et dans la mesure où les fonds sont recueillis par un intermédiaire autre que le mandataire financier ou l'association de financement, la pratique dite du 'crowdfunding' (plateforme de financement participatif) ne paraît pas conforme à la législation relative à la perception de dons pour le financement des campagnes électorales, et est donc interdite dans le cadre des campagnes électorales. (Il en va de même pour le financement des partis politiques soumis à la loi n°88–227 modifiée)".



