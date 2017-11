Élection de Nassimah Dindar: Les sages examinent le recours ce vendredi

C'est ce vendredi que le conseil constitutionnel se penchera sur le recours formé contre l'élection de Nassimah Dindar aux sénatoriales.Pour rappel, le recours avait été déposé fin septembre par un charcutier de La Bretagne, assurant en avoir "marre des magouilles" et n'agissant pour le compte d'aucun élu.Un contentieux qui a permis à la présidente du Département de rester un peu plus dans ses fonctions, le temps que le Conseil constitutionnel se prononce. Celle-ci est donc depuis l'élection en situation de cumul de mandat (la requête n'ayant pas d'effet suspensif, l'élue est en effet autorisée à continuer d'exercer ses fonctions de sénatrice).Ainsi, si les sages décident de rejeter la contestation et de valider l'élection , la femme politique disposera d'un mois pour quitter son mandat de Présidente du Département. Une élection devra alors être organisée pour la remplacer, dans le mois qui suivra son départ. De fait, les tractations se poursuivent, à droite.Mais le Conseil constitutionnel peut également décider de l'annulation de l'élection (voire même, mais beaucoup moins probable, de réformer les résultats et de proclamer élu un autre candidat). Nassimah Dindar perdrait alors son mandat de sénatrice.Quoiqu'il en soit, la décision des sages ne sera susceptible d'aucun recours.