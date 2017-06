Après avoir rompu le jeûne du mois du Ramadan dimanche soir, les musulmans vont fêter ce lundi l’Aïd El-Fitr. Des prières se tiendront un peu partout dans l’île.



Ils se retrouveront en famille surtout et entre amis, ils se rencontrent, se rendent visite, partagent leurs repas et se pardonnent.



L'Aïd el-Fitr ou Aïd el-Seghir (petite fête) est l'une des deux dates les plus solennelles du calendrier musulman avec l'Aïd el-Kébir ou Aïd el-Adha, la grande fête ou fête du sacrifice.



Eïd Mubarak à toutes et à tous !