Education: Un préavis de grève déposé par la FNEC FP-FO

La FNEC FP-FO dépose un préavis de grève couvrant les différentes catégories des personnels des établissements et services académiques de La Réunion à compter du 24 août 2017.



Une action motivée par plusieurs raisons suivantes énoncées dans le courrier adressé au recteur. Sont notamment dénoncés des "conditions de rentrée difficiles et extrêmement préoccupantes", le "non-respect de l'avis majoritaire des enseignants pour le retour à la semaine des 4 jours", "le manque de postes au vu des besoins de nombreuses écoles qui demandent une ouverture de classe", le "non dédoublement de 22 classes de CP" ou encore "la suppression des ATSEM en grande section à Saint-Denis" et "les conditions de travail des personnels d'éducation".