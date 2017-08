Édouard Philippe très critique sur les emplois aidés

Édouard Philippe fustige le "manque" de résultats des contrats aidés. Invité ce jeudi de l’émission Bourdin Direct, le premier ministre est revenu sur la polémique liée à la baisse des contrats aidés dans les collectivités et les associations. Malgré l'inquiétude, il a confirmé leur diminution.



Pour le locataire de Matignon, la politique publique autour des contrats aidés "ne produit pas de bons résultats pour le retour à l’emploi". Il l’affirme : "75% des gens qui disposent d’un contrat aidé n’ont rien après".



Il a rappelé qu’il y a une quinzaine d’années, "on était sur des volumes de 900-950 000 contrats" et que malgré tout, cela n’a pas fait "baisser le chômage" de manière significative.