Edouard Philippe promet de "faire en sorte que les contrats aidés soient préservés en Outre-mer

Alors que les problèmes liés à la baisse des contrats-aidés secouent la Réunion depuis quelques semaines, le Premier ministre Edouard Philippe s'est exprimé sur cette épineuse question sur BFM ce jeudi."Il y a deux domaines dans lesquels on fera très attention, c'est l'éducation nationale et les Outre-mer. On va essayer de faire en sorte que l'utilisation des contrats aidés dans ces deux secteurs soient préservés" a-t-il déclaré au micro de Jean-Jacques Bourdin.Pour rappel, après une manifestation des maires devant la préfecture le 8 août dernier, 18 communes de l'île avaient décidé de reporter la rentrée scolaire en raison de cette problématique. Des perturbations se font depuis ressentir, notamment dans la commune du Tampon, du fait du manque d'Atsem