Edouard Philippe dévoile les réformes du gouvernement à venir

À l’issue du séminaire de rentrée du gouvernement qui s’est tenu ce matin à l’Élysée, le Premier ministre, Edouard Philippe, a dévoilé son plan pour "transformer" le pays. "Nous avons confiance dans le fait que le pays a besoin de transformation, et les Français le savent" a assuré le chef du gouvernement.



Les premières mesures de ce plan concernent le code du travail et l’emploi. Edouard Philippe a assuré que cinq ordonnances modifiant le code du travail seront rendues publiques ce jeudi. Une réforme qui sera "une avancée sociale majeure" a affirmé le locataire de Matignon, qui pousse pour une "transformation du droit du travail".



La "nouvelle politique pour l’emploi" sera ensuite dévoilée le même jour. Une politique qui favorisera "l’investissement et la formation" pour rendre "efficace" l’actuelle logique de politique de l’emploi.



Réformes toujours, Edouard Philippe a annoncé pour la fin septembre une réforme de l’assurance chômage de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Un premier test avant l’année prochaine et la très difficile réforme des retraites. Le Premier ministre a également promis la suppression du RSI et la baisse des cotisations à destinations des travailleurs indépendants.



Construire "plus vite et moins cher" dans les zones prioritaires



Au niveau de l’éducation, Edouard Philippe a annoncé un "plan étudiant" dès le mois prochain qui vise une amélioration des conditions de vie des étudiants mais aussi de leur réussite universitaire.



Dans le domaine du logement, il a indiqué que son gouvernement comptait sur un "plan de refonte" pour construire "plus vite et moins cher" dans les zones prioritaires. Du côté des aides et sur leur modernisation, le chef du gouvernement a mis l’accent sur le "Plan Logement d’abord", un dispositif permettant aux plus fragiles de mieux se loger.



Il a par ailleurs confirmé que le gouvernement aller acter dans les prochaines semaines l’amélioration du minimum vieillesse et l’augmentation de l’allocation adulte-handicap.



Dans le domaine sécuritaire, Edouard Philippe a annoncé que la loi anti-terrorisme sera examinée le 25 septembre lors d’une session extraordinaire du Parlement. Une loi qui doit permettre au pays de disposer avant le 1er novembre, et la levée prévue de l’état d’urgence, de tous les outils juridiques nécessaires pour garantir "le plus haut niveau de sécurité possible".