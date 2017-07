Mail A la Une . Edouard Philippe: "La France ne peut demeurer la championne des impôts" Après le président de la République Emmanuel Macron hier devant le Congrès, son Premier ministre Edouard Philippe a pris la parole ce mardi 4 juillet au Palais Bourbon pour son très attendu discours de politique générale.

Le premier ministre a débuté son discours par un hommage à Simone Veil, décédée la semaine dernière. Il s'est ensuite réjouit de la composition de l'Assemblée nationale, "rajeunie, féminisée et largement renouvelée. Une assemblée qui porte l'héritage républicain", selon lui, avant de tenter de séduire les députés par un discours offensif. En voici les extraits les plus marquants :



C’est l’une des grandes annonces de son discours de politique générale. Edouard Philippe vient d’affirmer que les prélèvements obligatoires baisseront de 20 milliards d'euros d'ici 2022. Le chef du gouvernement s'engage à "faire baisser la pression fiscale d'un point de PIB en cinq ans". "La France ne peut demeurer la championne des impôts et des dépenses publiques", affirme-t-il.



Edouard Philippe promet une "baisse des charges" sur les bas salaires et un resserrement de l'ISF



"Les entreprises doivent retrouver l'envie de s'installer" et Édouard Philippe annoncera dans les semaines à venir "des mesures fortes pour améliorer l'attractivité de la place de Paris". Le premier ministre annonce une baisse des "charges qui pèsent sur le coût du travail, en particulier sur les salaires proches du Smic".



Il confirme que le RSI sera supprimé "dès 2018" et adossé au régime général. "L'ISF sera resserré autour du seul patrimoine immobilier afin d'encourager l'investissement dans l'entreprise. La réforme sera "votée dès cette année et entrera en vigueur dès 2019", programme-t-il. Par ailleurs, un "taux de prélèvement unique" sera mis en place sur les revenus de l'épargne, à hauteur de 30%.



Édouard Philippe annonce que les états généraux de l'alimentation "reverront le partage de la valeur dans le modèle agricole". "Il n'est pas admissible que des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté", dénonce-t-il.



Une concertation sera lancée sur la réforme de la taxe d'habitation



Le chef du gouvernement évoque ensuite son désir d'affermir le lien entre l'État et les territoires. Il entend encourager les "libertés locales" et rendre plus simple le "regroupement de départements et la création de communes nouvelles". "Osons les libertés locales". Édouard Philippe poursuit son discours en évoquant une future concertation sur la réforme de la taxe d'habitation voulue par le président Macron, afin "d'améliorer le dispositif pour les collectivités et redonner du pouvoir d'achat aux citoyens".



Le Premier ministre promet de "rénover le modèle social" et d'augmenter la prime d'activité



"Nous voulons rénover notre modèle social : pour qu'il accompagne celui qui veut prendre un risque, au lieu qu'il accompagne celui qui est déjà installé." Il entend ainsi "redonner du pouvoir d'achat aux actifs", "sécuriser les parcours professionnels" et "rendre notre système de retraites plus juste et plus lisible". Autre annonce: la prime d'activité sera augmentée "car le message est clair : le travail doit payer".



Terrorisme : "Il y aura d'autres attaques"



La fin prochaine de l'état d'urgence annoncée hier n'a pas empêché un discours très pessimiste sur la réalité de la menace terroriste. "Il y aura d'autres attaques, d'autres drames, d'autres victimes fauchées" mais "nous ne baisserons pas la garde. Nous lutterons contre le terrorisme avec la plus extrême dureté." L'état d'urgence ne saurait toutefois être "permanent" et sa sortie se fera "au plus tard le 1er novembre prochain".

15.000 places de prison en plus



Le premier ministre va lancer une loi quinquennale de programmation des moyens de la Justice "dès 2018", annonce-t-il. "Cette loi permettra à la Garde des sceaux d'engager un vaste mouvement de dématérialisation, de simplification et de réorganisation". (…) "Si elle est lente, lointaine ou inégalitaire, la confiance se trouve fragilisée", déplore-t-il. Le chef du gouvernement évoque également la création de 15.000 places de prison supplémentaires. "Parce que ne pas pouvoir incarcérer ceux qui doivent l’être est inadmissible. Parce qu’il nous faut traiter dignement les détenus."



Rétablir la confiance avec élus/citoyens



"Il faut encore agir. Il y a à l’évidence des pratiques qui ont longtemps été tolérées mais que le peuple français n’accepte plus."



Des mesures améliorant les congés maternité et la garde d'enfants



La ministre de la Santé et des Solidarités présentera prochainement "des mesures améliorant les congés maternité et les solutions de garde d'enfants", pour que les familles ne soient pas considérées comme "de simples variables d'ajustement".



Des paquets de cigarettes à 10€



Le premier ministre a consacré une partie de son discours à sa politique de santé. "La Sécurité sociale est, comme le veut une belle formule, le patrimoine de ceux qui n'en ont pas", mais dans ce cas, "traitons-la comme un patrimoine". "L'an prochain, les vaccins de la petite enfance unanimement recommandés par les autorités de santé deviendront obligatoires", annonce le chef du gouvernement sous les applaudissements de son auditoire.



Sur le tabac, "ne rien faire est exclu. Nous porterons progressivement le prix du paquet de cigarettes à 10 euros". Le projet suscite moins d’enthousiasme dans les rangs de l’Assemblée.



Le retour de la police de proximité ?



Le premier ministre entend, dès le printemps 2018, recréer une "police de sécurité au quotidien", condition pour "rétablir la confiance". Une impression de déjà-vu avec la "police de proximité" créée sous le gouvernement Jospin en 1998 et supprimée en partie en 2003 par le ministre de l'intérieur Nicolas Sarkozy. Des précisions sur cette police seront dévoilées dans les mois qui viennent.



Crise migratoire : du concret "la semaine prochaine



Le premier ministre aborde enfin le "défi migratoire". Le gouvernement présentera "la semaine prochaine" des mesures pour réformer le système de l'asile et lutter contre l'immigration irrégulière, avec une "exigence de dignité" pour que "la France honore sa tradition d'accueil des réfugiés". Zinfos974 Lu 483 fois



