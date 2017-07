Ecossaise tuée à Maurice: Deux hommes interrogés, trois autres toujours recherchés

Une Ecossaise vivant à Maurice a été tuée à son domicile dans la nuit de jeudi à vendredi, devant son fils adoptif. Depuis la découverte macabre, l'enquête suit son cours, indique ce lundi l'Express de Maurice, qui rapporte que deux hommes ont été interrogés et que trois autres, dont l'identité reste à déterminer, seraient toujours recherchés.Les deux personnes interrogées sont le deuxième époux de la victime, avec qui il était en instance de divorce, et un agent de location de voiture. Les deux hommes ont fourni des alibis et ont été autorisés à partir, précise le média local.Alors que trois hommes cagoulés et armés, le petit garçon de 10 ans, atteint d’autisme, aurait reconnu la voix d'un des trois amis de sa mère.