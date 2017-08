École l'Immaculée Conception: Les parents disent "oui" à l'uniforme

Pour Laetitia, maman d’une petite fille, "c’est nettement plus simple le matin car elle a du mal à se décider". Une question d’égalité, selon elle car "ils s’acceptent pour ce qu’ils sont vraiment et pas pour comment ils sont habillés".



Eric, papa d’un petit garçon, n’est pas d’accord. "Je trouve ça minimaliste, on ne les laisse pas exprimer leur individualité, explique-t-il, mais je comprends le point de vue de ma femme quant aux tensions que ça peut éviter".



Pour le directeur, les uniformes permettent d’avoir une tenue "appropriée". "Certains élèves venaient en ce qui ressemblait à des tenues de plage ou avec des inscriptions offensives sur leur t-shirt, affirme-t-il, vu qu’il est difficile de définir ce qui est une tenue correcte, ce système est plus rigoureux". Il ne cache pas également la volonté de montrer "une appartenance à une institution et l’adhésion à certaines valeurs".



Avant 1975, c’était uniforme pour les filles



Ce n’est pas la première fois que l’école instaure l’uniforme. Avant 1975, les filles – et seules les filles – devaient porter une jupe à carreaux et un chemisier blanc, "ce qui n’était pas très juste", ajoute Jean-Pierre Hoyen. Lorsque l’école est devenue élémentaire en 1975, les uniformes ont été abandonnés.



Deux établissements ont aussi instauré l’uniforme à La Réunion : l’école élémentaire privée de Sainte-Vivienne à Sainte-Suzanne, depuis l’année dernière, et le collège Sainte-Geneviève à Saint-André, il y a environ cinq ans.