Ecole de la 2e chance : Un bus itinérant d'aide à l'insertion à la rencontre des jeunes des quartiers

L’Ecole de la deuxième chance (E2CR) part à la rencontre des jeunes de quartier "dans les quatre coins de l’île". Pour ce faire, en partenariat avec les bailleurs sociaux (SODIAC, SHLMR, SEMADER, SEMAC, SIDR), l’E2CR lance la première édition du "RUN TOUR". A bord d’un minibus, une équipe de l’organisme proposera des animations mais surtout tentera de montrer aux "jeunes parfois non repérés par les institutions, qu’il est possible de réussir d’avoir accès à un travail et à un projet de vie dès lors qu'ils s'en donnent les moyens".



Une initiative comme "une main tendue vers tous ces jeunes en proie à l'exclusion" qui apparaît comme "une réponse adaptée aux nouvelles problématiques sociales de La Réunion et de l’ensemble du territoire national", a affirmé, lundi, Gilles Traimond, sous-préfet à la cohésion sociale et à la jeunesse lors de la présentation du dispositif.



Financée notamment par la Région et l’Etat, l’E2CR propose une pédagogie individualisée de remise à niveau sur les savoirs de base ainsi que des cours de techniques de recherche d’emploi, de projets culturels, sportifs, citoyens ou encore éco-citoyens, alternés à des périodes d’immersions en entreprise.



Le minibus de l'E2CR Run Tour s'est lancé sur la route hier et ce pour six semaines. "Un dispositif moderne qui vient enrichir l’offre en insertion professionnelle. Pour la Région, cette action dans les quartiers correspond à une nécessité pour mobiliser davantage de jeune vers l'insertion", a souligné Valérie Bénard, conseillère régionale.

Planning des interventions dans les quartiers:



Le 19 Juillet de 14h à 16h au Port, Résidence "Les Orangines", Allée Zélindor ;

Le 09 Août de 14h à 17h à Saint-Paul, Placette des Arcades, Avenue Paul Julius ;

Le 14 Août de 14h à 16h à Saint-Denis, Résidence "Vauban 216", Allée Benoîte Boulard (Boulevard Vauban) ;

Le 22 Août de 8h30 à 9h45 à Saint-Benoit, Bras Fusil, Résidence "Hermès", rue Pierre Lagourgue ;

Le 22 Août de 10h à 11h30 à Saint-Benoit, Bras Fusil, Résidence "Thésée", rue Blanche Jacquemin ;

Le 23 Août de 8h30 à 9h45 à Saint-Benoit, Beaufonds, Résidence "Promocanne", rue des Forgerons ;

Le 23 Août de 10h à 11h30 à Saint-Benoit, Beaufonds, Résidence "Pasiphae", rue Henri Madoré ;

Le 23 Août de 14h à 16h à Saint-Pierre, Terre Sainte, Résidence "Amiral Lacaze", Rue Amiral Lacaze;

Le 24 Août de 8h30 à 9h45 à Saint-André, Résidence "Millénium", Rue Victor Hugo ;

Le 24 Août de 10h à 11h30 à Saint-André, Résidence "Tulipiers", Rue des Tulipiers ;

Le 25 Août de 10h à 12h00 à Saint-Denis, La Source, Résidence "Source 46", Rue Hubert Delisle ;

Le 28 Août de 14h à 16h au Port, Résidence "Océanien", 23 Avenue du 14 juillet ;

Le 29 Août de 14h à 17h à Saint-Pierre, Groupe d'habitations Bons Enfants, Rue Jean Albany ;

