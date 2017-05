Mail Communiqué "Echec du G7 sur le climat : Chaque journée perdue aggrave la situation" Gilles Leperlier, candidat aux législatives sur la 6ème circonscription, réagit à l'absence d'accord du G7 sur la lutte contre le réchauffement climatique. Voici son communiqué :

Réunis en Sicile, les chefs d'Etat du G7 n'ont pas réussi à trouver d'accord sur la lutte contre le réchauffement climatique. Donald Trump, Président des Etats-Unis, donnera son avis sur les accords de Paris seulement « la semaine prochaine ». Un échec pour le monde entier.



A l'aube de la semaine du développement durable en France, le compte-rendu du G7, qui s'est tenu en Sicile ces derniers jours, est des plus inquiétants. Aucun accord n'a été trouvé entre les chefs d'Etat sur le climat. Cet échec aura des répercussions sur le monde entier, et La Réunion.



Voilà des années que les scientifiques et politiques alertent sur la situation dangereuse du réchauffement climatique. Paul Vergès, visionnaire, en a fait le combat d'une vie. La Réunion n'est pas épargnée et subit les effets de ces bouleversements, à l'instar du monde entier.



Véritable enjeu de civilisation, le climat rythmera le destin commun de tous les peuples, pour ce siècle et les siècles à venir. Le climat n'est donc pas l'affaire que d'un pays, c'est l'affaire du monde entier. Et il est inadmissible que l'avenir de tous les peuples soit à la merci d'un seul dirigeant.



La situation n'a pas été anticipée. Chaque journée perdue aggrave fortement la situation de la planète. Nous avons, tous et chacun, un pouvoir de pression sur nos décideurs qui doivent prendre des mesures d'urgence.



Malgré cet échec du G7, nous devons toujours croire en un avenir plus sain, plus propre et plus durable pour tous. Ce sujet mérite une attention sans faille et les mesures prises en terme de sensibilisation, formation, éducation à l'environnement doivent se poursuivre, à tous les niveaux, et pour tous les publics.



La Réunion peut contribuer à l'effort global de l'Humanité, en atteignant l'autonomie énergétique d'ici 2025, grâce à la maitrise de nos énergies renouvelables et à l'utilisation raisonnée de nos ressources. Je fais de ce projet l'un des axes prioritaires de mon programme, pour les élections législatives des 11 et 18 juin prochains et invite chaque citoyen à se saisir de cette problématique mondiale.



Gilles Leperlier



