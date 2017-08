EELVR : Sénatoriales, pour une liste unique de la Gauche

La droite locale vient de surmonter ses divisions et présentera le 24 septembre une liste unique conduite par Mme Nassimah Dindar.

Dans ces conditions, il est clair que si les partis de gauche persistent à nourrir leurs querelles fratricides et présentent chacun une liste, un boulevard sera offert à la droite, un an et demi après les Régionales et quelques mois après les législatives, pour remporter une nouvelle victoire électorale.



Il est temps que la gauche mette fin à ses dissensions et ses polémiques stériles, il est temps de se rencontrer et de travailler à trouver un consensus autour de nos valeurs communes et d’une personnalité susceptible de les porter.

EELVR est prête à prendre sa part dans ce travail de rapprochement et de construction.



Au nom du Bureau d’ EELVR

Jean-Pierre Marchau