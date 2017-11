EELV met en garde contre les projets de prétraitement de déchets

À l’occasion de la Semaine Européenne de la réduction des déchets, Europe Écologie les Verts (EELV) met en garde contre les projets de prétraitement des déchets ménagers, dans un communiqué. À La Réunion, il s’agirait de la construction d’unités de tri-mécano-biologique et de combustibles solides de récupération.



Le parti écologiste rappelle que l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) avait émis un avis recommandant de ne pas construire de nouvelles unités de prétraitement. Concernant le tri-mécano-biologique, les risques seraient techniques et économiques car "il y a un véritable problème de débouchés pour le compost produit". L’ADEME alerterait aussi sur les risques liés à la production de combustibles solides de récupération, une technologie jugée émergente qui "n’a pas fait ses preuves".



L’ADEME demanderait aux île ultramarines de réaliser une analyse économique car "ce prétraitement contribue faiblement à l’atteinte des objectifs de recyclage et valorisation de la loi (récupération minime de matière ou d’énergie par rapport à l’enfouissement)". Le coût d’élimination des déchets serait aussi plus élevé.



Mais EELV ajoute qu’il y a "plus grave" : les unités de tri-mécano-biologique seraient en contradiction avec la loi de Transition énergétique. Le parti évoque donc la possibilité d’annulations de futures unités par le tribunal administratif.



Pour EELV, "la clé d’une solution satisfaisante du traitement des déchets consiste d’abord dans le tri et la collecte séparée des bio‐déchets,les déchets ménagers fermentescibles. C’est la condition pour valoriser du compost et produire de l’énergie pas méthanisation et s’orienter vers une stratégie "zéro déchets"."



"Nous préconisons donc le gel des projets actuels", terminent-ils.