Société E-sport : Le Réunionnais Tikok champion d'Afrique de King of Fighters XIV !





Plus d’une douzaine de pays ont participé au 1er Africa Game Show (AGS), premier évènement e-sport d’envergure sur le continent africain, qui a fait la part belle à quasiment tous les styles de jeux vidéos : FPS, MOBA, simulations de sport et bien évidemment le versus fighting.



Tikok a obtenu son précieux sésame après avoir remporté en juillet dernier le tournoi KOF XIV lors



S’il n’a pas fait long feu lors du tournoi Street Fighter V lors de cet Africa Game Show (éliminé dès son entrée par le futur vainqueur de ce jeu, le Camerounais HSN), Tikok a activé le maxmode pour remporter le tournoi KOF XIV, éliminant des pointures du jeu comme le Marocain Frionel (qui a terminé dans le top 8 lors du dernier EVO de Las Vegas, la plus grande compétition de versus fighting du monde), Freezer sans oublier Ichisim, le meilleur Marocain sur KOF 14, que le Réunionnais a affronté en finale.



Ce dernier a joué cette finale avec un handicap de taille : il devait battre son adversaire 6 fois pour espérer l’emporter (Ichisim avait remporté le tournoi dit "gagnant" tandis que le Réunionnais s’était imposé dans le tournoi "perdant"). Mais le talent de Tikok a vite parlé : il a battu Ichisim lors des 4 premiers matchs (4 - 0). S’il s’impose lors du 5e match, Ichisim n’a rien pu faire pour contrer Tikok, qui remportera les deux matchs suivants, et le tournoi par la même occasion (6-1).



La performance de Tikok n’est pas passée inaperçue car nos amis du Maghreb sont réputés pour avoir un niveau correct sur les différents King of Fighters (et sur les jeux de combat badgés SNK en général).



Bravo champion !



La performance de Tikok à retrouver sur la chaîne Twitch de l’Africa Game Show : Le king of fighters, c’est Tikok ! Kevin Imouza a été sacré le week-end dernier à Casablanca lors de l’Africa Game Show champion d’Afrique du célèbre jeu de combat The King of Fighters 14 (KOF XIV pour les initiés). Une belle récompense pour le Saint-Andréen, qui porte haut les couleurs du versus fighting 974.Plus d’une douzaine de pays ont participé au 1er Africa Game Show (AGS), premier évènement e-sport d’envergure sur le continent africain, qui a fait la part belle à quasiment tous les styles de jeux vidéos : FPS, MOBA, simulations de sport et bien évidemment le versus fighting.Tikok a obtenu son précieux sésame après avoir remporté en juillet dernier le tournoi KOF XIV lors Alamanda x Geek.re , sponsorisé par l’éditeur du jeu SNK en personne.S’il n’a pas fait long feu lors du tournoi Street Fighter V lors de cet Africa Game Show (éliminé dès son entrée par le futur vainqueur de ce jeu, le Camerounais HSN), Tikok a activé le maxmode pour remporter le tournoi KOF XIV, éliminant des pointures du jeu comme le Marocain Frionel (qui a terminé dans le top 8 lors du dernier EVO de Las Vegas, la plus grande compétition de versus fighting du monde), Freezer sans oublier Ichisim, le meilleur Marocain sur KOF 14, que le Réunionnais a affronté en finale.Ce dernier a joué cette finale avec un handicap de taille : il devait battre son adversaire 6 fois pour espérer l’emporter (Ichisim avait remporté le tournoi dit "gagnant" tandis que le Réunionnais s’était imposé dans le tournoi "perdant"). Mais le talent de Tikok a vite parlé : il a battu Ichisim lors des 4 premiers matchs (4 - 0). S’il s’impose lors du 5e match, Ichisim n’a rien pu faire pour contrer Tikok, qui remportera les deux matchs suivants, et le tournoi par la même occasion (6-1).La performance de Tikok n’est pas passée inaperçue car nos amis du Maghreb sont réputés pour avoir un niveau correct sur les différents King of Fighters (et sur les jeux de combat badgés SNK en général).Bravo champion !La performance de Tikok à retrouver sur la chaîne Twitch de l’Africa Game Show : https://player.twitch.tv/?volume=0.56&%21muted&video=v202433104&collection&time=01h30m16s SI Lu 1122 fois





Dans la même rubrique : < > Matinée de sensibilisation à la sécurité routière au lycée de Bellepierre Les associations réunionnaises contre l'esclavage en Libye