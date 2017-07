Afin de permettre le bon déroulement de la manifestation sportive intitulée "E-sport Challenge", organisée le 09 juillet 2017, la circulation et le stationnement seront interdits, sauf riverains, rue Evariste de Parny, portion comprise entre le café "La Cerise" et le parking à l’angle des rues Evariste de Parny et Général de Gaulle.