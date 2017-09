Du panier de l'insoumission...

Gardons-nous du mot.... Dans l'histoire de notre pays, on en a connu d'autres, de mots "à la mode" et qui semblaient porteurs !



Etre BCBG aujourd’hui serait donc de suivre aveuglément l’insoumis JLM qui a certes réussi un score honorable ICI…. avec le pourcentage de votants que chacun sait… parmi ceux qui suivent l’actualité !.... mais il fallait être vu et certains ne se sont pas privés de clichés et autres instantanés… voire même de selfies !.... c’est leur problème mais c’est figé numériquement et le numérique… on ne l’efface pas !



Méfions-nous des tribuns qui doivent leur tribune à force de persévérance à avoir été soumis à un appareil qui ne leur a accordé aucune place prédominante…. Et qui découvrent, ont découvert, inventent ou ont inventé un concept salvateur… pour eux, à chaque fois !



Selon les informations admises et qui n’ont jamais fait l’objet de contestation de la part de l’intéressé :



"Jean-Luc Mélenchon, né le 19 août 1951 à Tanger (Maroc), est un homme politique français.



Membre du Parti socialiste (PS) à partir de 1976, il est successivement élu conseiller municipal de Massy en 1983, conseiller général de l'Essonne en 1985 et sénateur en 1986. Il est également ministre délégué à l'Enseignement professionnel de 2000 à 2002, dans le gouvernement Lionel Jospin.



Il fait partie de l'aile gauche du PS jusqu'au congrès de Reims de 2008, à l'issue duquel il quitte le parti pour fonder le Parti de gauche (PG), dont il devient d'abord président du bureau national, puis coprésident, fonction qu'il conserve jusqu'en 2014.



Sous les couleurs du Front de gauche, coalition qui réunit notamment le PG et le Parti communiste, il est élu député européen en 2009 et réélu en 2014. Il est candidat de cette coalition à l'élection présidentielle de 2012, à l'issue de laquelle il arrive en quatrième position au premier tour, avec 11,10 % des voix. En 2016, il fonde le mouvement La France insoumise (FI) et se présente sous cette étiquette à l'élection présidentielle de l'année suivante, où il termine à nouveau en quatrième position, avec 19,58 % des suffrages exprimés.



Il est ensuite élu député dans la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône et préside le nouveau groupe La France insoumise à l'Assemblée nationale, au sein duquel il s'oppose à la politique du président Emmanuel Macron." (c)



Carrière politique commencée à 32 ans !!! Et IL a fait quoi comme métier depuis ? Il n’est fait mention nulle part d’une quelconque activité PROFESSIONNELE…. Ou alors je n’ai pas les bonnes sources qui seraient restées secrètes !!!!!



.... au fourre-tout de l'incivisme...



Je ne peux pas terminer ma bafouille sans parler de l'autre insoumis, celui qui a été manipulé et qui risque de payer fort cher la note, presque seul ! Celui à qui la justice reproche, selon le droit français, d'avoir mis la vie d'autrui en danger.... - ce qui n'est pas faux - car ils étaient plusieurs centaines ( pas grave ) dont au moins deux cents "dans la mer" !



Etre insoumis serait donc, selon leur définition, de faire ce qu'on a envie de faire pour résister... Alors soyons donc tous insoumis, tous irresponsables... sans limites :



- moi je commence par ne plus payer d'impôts;



- je ne respecte plus les feux-rouges.... fais chier, cela me fait perdre du temps;



- je fais la java tous les soirs avec sono à fond.... m'en-fous des voisins... j'aime la musique;



- je vais pique-niquer et je laisse ma merde sur place... il y en a qui sont payés pour ramasser... démerde à zot;



- je vais imposer aux enseignants d'enseigner ce que je veux, à la manière que je préconise... mi lé plu fort ke zot



- .....



La liste est longue... et je n'ai pas la prétention de la compléter jusqu'au débordement...



Moi je ne me sens pas plus "marcheur" "qu’insoumis" …. Je suis juste un français conscient que les mots ne changeront rien aux maux de notre société !



Quitte à être insoumis, je préfère rester informé et ne suivre aucun gourou !