Du foie gras "sans la souffrance animale"

Les légumes, il en est passionné et dit vouloir "garder toutes les saveurs, sans les masquer". Ce "faux-gras" a donc été fait à base de patate douce, soja et épices de l’île, soit du curcuma et de l’agar-agar. Créé en Belgique, le "faux-gras" n’existait donc pas en France. Charles Nagou, avec l’aide d’Eric Lavalle, chef cuisinier.



Aromatisé à l'ananas, la vanille ou encore le champagne



La première gamme est au poivre noir de La Réunion. Une nouveauté également : le "faux-gras" au citron caviar et ail noir. C’est Eric Lavalle qui fait pousser le citron caviar, venu d’Australie, au Tampon. À consommer avec du chutney ou de la confiture, sur des toast, en verrine, etc. D’autres saveurs sont attendues comme l’ananas, la vanille et le champagne.



Ils seront commercialisés dans le prochains mois dans les épiceries fines, les caves, les salons et Leclerc Portail à Saint-Leu. Le prix, justifié par "l’effort, la manipulation et les produits de qualité", selon Charles Nagou, s’élèvera entre 18 et 25 euros selon les aromatisations, pour un pot de 250 grammes.