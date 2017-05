Du beau temps partout pour ce jeudi de l'Ascension

Le beau temps est au rendez-vous ce matin, selon Météo France. Quelques nuages côtiers de la nuit, présents sur le Sud-Est, passent vite le relais aux éclaircies.



En montagne, au bonheur des randonneurs, le soleil est de rigueur en matinée. Des nuages y sont attendus l'après-midi, mais dans les cirques, des îlots d'éclaircies persistent sur les ilets.



Les plus hauts sommets conservent une excellente météo toute la journée.



L'après-midi se déroule donc calmement , avec une bonne dose de soleil en bordure de mer mais au fil des heures, les coins de ciel bleu se rétrécissent du côté de la Possession et de St-Paul.



L'alizé s'exprime surtout sur les côtes nord et sud mais limite ses ardeurs à 50 km/h en rafales. Le vent de Nord-Est pénètre par à-coups en baie de la Possession aujourd'hui.



Une mer agitée accompagne ce vent, mais du côté ouest, la mer est belle sur la zone balnéaire.



Une petite houle de Sud-Ouest n'échappera pas aux utilisateurs de la mer sur les côtes sud-ouest et sud.