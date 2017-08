Mail La grande Une Drones, sonars, ballons à hélium... Un dispositif de sécurisation de la " Gauche" de St-Leu en phase de test

Le projet de l’association Leu Tropical Surf Team (LTST) pour sécuriser la célèbre "Gauche" de St-Leu avance. La phase de test encadrée par le Centre de ressources et d’appui du risque requin (CRA) a commencé depuis le mois dernier.



Un leurre de près de deux mètres de couleur sombre et qui sous l’eau se confond à s’y méprendre à un véritable squale a été fabriqué. Immergé et positionné à différentes profondeurs par des membres du CRA, le leurre permet d’étalonner les limites de visibilité par drone. " Les premiers tests sont concluants. Les visibilités sont bonnes jusqu'à plus de 8 mètres de profondeur mais varient en fonction de l’état du plan d’eau", indique Gilbert Pouzet, président du Leu Tropical Surf Team qui participe aux tests et informe des avancées sur sa page Facebook.



La Ligue Réunionnaise de Surf et des vigies ont également été associées à l’expérimentation de ce dispositif. Les conclusions du CRA, validant la pertinence du dispositif dans la Zonex, sont attendues pour la fin de l’année.

"Un dispositif moins couteux que la pose de filets"



En complément des drones, l’association compte également tester des sonars, ballons à hélium ou encore des caméras immergées. Un ensemble de "technologies innovantes" réunies dans un dispositif proposé par la LTST que l’association estime "fiable, efficace, moins fastidieux et surtout moins couteux que la pose de filets".



La Région, la Jeunesse et Sports, la mairie et l’association financeraient le projet.



Ce projet développé par la LTST a été évalué à un million d’euros sur la première année de mise en oeuvre, en comptant l’investissement et les salaires. Une vingtaine de personnes seraient ainsi embauchées. "Nous avons reçu un accord de principe de la mairie et attendons la validation du CRA", précise Gilbert Pouzet.



Une présentation du projet de Leu Tropical Surf Team se tiendra à l’occasion de l’assemblée générale du club à la fin du mois d’août. PB Lu 1091 fois



