Faits-divers

Drame de la mer à St-Gilles: 2 morts, un disparu, les recherches aériennes stoppées

Peu avant la tombée de la nuit, les autorités confirment le décès de deux plaisanciers.



Neuf personnes , dont deux membres d’équipage se trouvaient à bord du Maeva 4 au moment de l’accident, alors que le navire faisait route vers le port de Saint Gilles. Deux personnes sont décédées, une portée disparue et cinq autres blessées.



Le bateau est ensuite revenu tout seul jusqu'à l'entrée du port du fait du courant, puis a été tiré avec une corde et ramené à l'intérieur du port.



L'hélicoptère EC-145 de la gendarmerie n'est plus sur place.



Toute la chaîne de secours et des forces de l'ordre a été mobilisée cet après-midi. Les MNS, la brigade nautique des pompiers, l'hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie mais aussi les policiers municipaux pour dresser un périmètre de sécurité le long de la plage.













MA