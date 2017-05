Ville de Saint-Paul

Ville de Saint Paul Douze familles saint-pauloises médaillées La médaille de la famille a été remise à un papa et 8 mamans de Saint-Paul (sur 12 familles promues), en présence très appréciée d’Aristide Payet le Président de l’UDAF. Cette distinction symbolique récompense les personnes qui ont élevé dignement au moins quatre enfants de nationalité française et dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans.





Joseph Sinimalé rappelle que "la Ville de Saint-Paul, aux côtés des services de l’État, accompagne chaque jour les familles saint-pauloises, notamment en soignant l’offre d’accueil de jeunes enfants". Il cite pêle-mêle les crèches municipales, la scolarisation des enfants de moins de trois ans, l’amélioration de la qualité d’accueil des écoles (salles de classe, cour de récréation, cantine).



Par ailleurs, le premier magistrat évoque l’organisation du premier Forum des Familles de Saint-Paul dès le 23 septembre prochain. "Il me tient à cœur de mettre en avant les familles Saint-Pauloises, de valoriser les initiatives allant dans leur intérêt, de donner la parole et leur restituer toute la place qu’ils méritent aux jeunes en situation de handicap", dit-il encore.



Liste des parents médaillés :



Liste des parents médaillés :

Rose-Méry Odules, Maxime Roger Li-Tin-Heve-Lit-Su-Hoo, Olivienne Adolphe, Marie-Marthe Tibère, Marie-Cécile Dorval, Marie-Aliette Labbe, Marie-Noëline Myrtho, Marthe Fabienne Quoniam, Marie-Élisette Métanire, Marie-Chantal Mahadzère, Marie-Chantal Élisemée Lorion, Marie-Renée Miha-Nahozomia. "Vous avez réussi à être de bons parents, c'est-à-dire à rendre heureux vos enfants", souligne le Maire. "Aujourd'hui, à travers la République et à travers la Ville de Saint-Paul, je voudrais que cette médaille puisse vous restituer une part de ce bonheur que vous avez accordé à vos enfants".





