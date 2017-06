Double attentat de Londres : Quatre Français blessés, dont un dans un état grave

"L'attentat qui a frappé Londres cette nuit, quelques jours après celui de Manchester, est une nouvelle attaque abominable et lâche contre nos sociétés libres.

M. Emmanuel Macron, Président de la République, adresse aux victimes, à leurs familles et à leurs proches, ses pensées les plus sincères en ce moment douloureux. Il adresse au peuple britannique la solidarité de la France, qui continuera de toutes ses forces à lutter contre le terrorisme aux côtés du Royaume-Uni et de tous les pays concernés.

Des concitoyens français figurent parmi les victimes. La France met tout en œuvre pour leur porter assistance.

Ce dimanche se tient également le premier tour des élections législatives pour nos concitoyens résidant à l'étranger. En lien avec les autorités britanniques, les mesures de sécurité seront renforcées à Londres afin que la mobilisation civique puisse montrer la force de la démocratie face aux ennemis de la liberté.

Le Président de la République est en contact avec les autorités britanniques et se tient informé des évolutions de la situation et des éléments de l'enquête."