Double Dutch : Mixte, ludique et accessible La Réunion Positive Thierry imbert, 39 ans, est le président de cultures de loisirs au tampon. l’association, spécialisée dans le double dutch, un sport d’équipe artistique. le but est de réaliser des figures et des pas de danse, des plus simples aux plus acrobatiques, à partir de deux cordes à sauter. dynamisme assuré !

DEPUIS QUAND PRATIQUE T-ON CE SPORT À LA RÉUNION ?



Le double dutch est arrivé à La Réunion en 2006, dans le cadre d’un diplôme proposé par l ’UFOLEP : le BAAPAT « sports et activités urbaines ». Thomas Gerdil (ancien directeur de l’UFOLEP), intéressé par cette activité, a invité des représentants de la Fédération Française de Double Dutch à La Réunion. Le double dutch a par la suite été proposé par l’USEP et l’UFOLEP dans les établissements scolaires. Ce sport se pratique dès l’âge de 6 ans.





Y A T-IL D’AUTRES ASSOCIATIONS DE DOUBLE DUTCH À LA RÉUNION ?



Il y avait auparavant trois associations de Double dutch (Tampon, Possession et Saint-Leu), qui regroupaient une centaine d’adhérents. Aujourd’hui il ne reste plus de licenciés.





QU’EST-CE QUI VOUS PLAÎT DANS CE SPORT ?



C’est un sport mixte, même au plus haut niveau. C’est aussi une activité ludique, on s’amuse tout en travaillant la souplesse, la force, la dextérité, la coordination et la gymnastique. La pratique de ce sport nécessite très peu d’installations : un sol dur, un peu d’espace et une paire de cordes à 15 €. C’est une activité peu coûteuse. Avec un budget de 50 €, on peut s’occuper d’une classe entière !





DES PROJETS POUR VOTRE ASSOCIATION ?



Je souhaiterais pérenniser un poste d’animateur afin de développer les activités de l’association. Il ou elle serait affecté au développement sportif et aux missions d’animation. Les jeunes qui ont débuté le double dutch il y a 10 ans sont déjà les acteurs de l’association. Ils entraînent en club et proposent des activités extra-scolaires. À termes, j’aimerais que ces jeunes dirigent l’association entièrement. Le double ducth est une activité abordable. Je suis prêt à former des animateurs pour que d’autres clubs se créent à La Réunion. Nous pourrions ensuite organiser des compétitions ou des rencontres inter-clubs ! Les jeunes Réunionnais ont un réel potentiel. Ils sont dynamiques, ils aiment jouer dehors, ils apprennent vite et ils se sont sélectionnés pour les championnats de France.





Deux épreuves sont présentes en compétition officielle :

Une épreuve de vitesse : faire le plus de pas possible en 2 min,

Un enchaînement libre sur une surface de 12m x 12m : faire toutes les figures possibles sur un fond musical pendant 1 minute et 15 secondes.

Les figures, les sauts, les tourneurs et la dynamique du groupe sont notés par 13 juges.





CONTACT



ASSOCIATION CULTURES DE LOISIRS

Thierry Imbert - 0692 25 29 04

