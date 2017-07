Donner une première chance à l'école de la République

Quelle agitation ! Pas une journée sans un communiqué pour supprimer une demi-journée d'école pour nos enfants. Sont-ils si instruits ? Alors, pourquoi créer des Écoles de la 2ème chance, l'Académie des Dalons ?



Bientôt le financement public devra ouvrir des écoles de la 3ème chance, de la 4ème chance et quoi encore ? Or, de fait, l’École de la 2ème chance et l'Académie des Dalons ajoutent des heures de scolarité pour permettre un meilleur savoir être et savoir faire.

Il semble que cette rapide suppression d'une demi-journée d'école le soit pour des économies. Souvenons-nous du président américain Abraham Lincoln qui disait : « Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. » Pourtant les 23 communes signataires ont bénéficié d'aides conséquentes : de l’État, avec un ajout pour les Outre-mer,aide de la CAF nationale et de la CAF Réunion. Ainsi une grande commune du sud a obtenu une enveloppe de 960 000€, et (l'école est gratuite) a demandé un impôt personnalisé de 1€ par semaine, pour chaque enfant voulant bénéficier le vendredi après-midi d'activités sportives et socioéducatives.

L'historien de l'éducation, Antoine Prost s'indignait : « A qui fera-t-on croire qu'il est possible d'apprendre mieux et plus en travaillant

moins ? » Car le passage en 2008 – c'est récent par rapport à 1882 – à la semaine de 4 jours a diminué de 2 heures, le plaisir hebdomadaire.



Les Grecs appelaient scholè, le loisir, d'où l'on devrait se rappeler que vient notre mot école. Les pays développés, à l'exception de la France, disposent d'un rythme hebdomadaire d'enseignement de cinq jours. Un spécialiste reconnu de l'éducation, auditionné en 2010 par l'Assemblée Nationale au sujet de la semaine de 4 jours, déplorait en tant que directeur général de l'enseignement scolaire que « le monde des adultes s'est entendu sur le mondes des enfants. » M. Blanquer, il s'agit du nouveau ministre, doit

revenir à ses fondamentaux.



La France dispose de chercheurs de talents en chronobiologie et chrono-psychologie dont François Testut venu à La Réunion. La

désynchronisation des rythmes entraîne un lundi avec des baisses des performances, un affaiblissement de la vigilance, des perturbations dans le sommeil. Le pédiatre Michel Turquet a tiré une alerte le 15 novembre 2012, au salon de l'éducation de la Ligue de l'Enseignement, sur les causes de fatigue qui entraînent chez un grand nombre l'ennui, puis le rejet de l'école, l'illettrisme, la délinquance. Nous ne pouvions être mieux prévenus. Déjà en 1996, l'Association pour l'étude des rythmes de vie de l'enfant à La Réunion faisait des propositions concrètes en s'inspirant du professeur Hubert Montagner. Pour qui : « La vérité est que les enseignants et les parents désirent bénéficier de 2 jours de vacances quelles que soient les fatigues subies par les enfants. »

Le Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Éducation populaire (CRAJEP) de La Réunion se préoccupe du développement

harmonieux des enfants. Nos animateurs sportifs et socio-culturels vous le montrent avec joie et vigueur lors de ces grandes vacances dans les accueils à caractère éducatif de mineurs (colonies de vacances, centres aérés, centres de loisirs). Avec cette nouvelle réforme des rythmes scolaires, le plan social en préparation dans l’animation inquiète le CRAJEP. En effet, les collectivités ont largement recruté car le nombre d'accueil de loisirs déclarés a plus que triplé de 2013 à 2016. Les organismes de formation adhérents au CRAJEP ont réalisé des CQP et des BPJEPS et pour cela effectué des dépenses d'investissement pour

professionnaliser les animateurs. Que vont-ils devenir ?



En conséquence, le Président du CRAJEP Réunion invite les responsables à offrir une première chance à l'école de la République écoutons Victor Hugo qui disait: « Songez à l'éclairage des rues, soit ; mais songez aussi, songez surtout, à l'éclairage des esprits.