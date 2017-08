Donald Trump en prend plein la gueule : Bien fait et vive Mac Cain !

Grâce au héros le sénateur Mac Cain, véritable héros soit dit en passant, sénateur républicain pourtant, grâce à lui donc et à quelques autres de ses compères, plus lucides que la majorité, le bouffon dangereux de White House se fait rembarrer de belle façon.



L'Obamacare reste en place, et 20.000.000 d'Américains pauvres pourront continuer à être soignés.



Vous voyez que tout n'est pas perdu au pays de Martin Luther King et Abraham Lincoln ?



Il y a un sacré binz en ce moment à la Maison Blanche où les néo-promus se font virer dès le lendemain de leur nomination, où tous se tirent dans les pattes, où Trump continue, jour après jour, tweet après tweet, de prouver sa nullité et sa dangerosité.



Trump comprendra-t-il que la présidence n'est pas un jeu de rôles et le pouvoir pas un joystick ?