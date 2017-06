Donald Trump criminel climatique

Vingt ans après le Protocole de Kyoto, premier accord international contraignant sur des engagements chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre, Donald Trump annonce que les Etats Unis se retirent de l’accord de Paris sur le climat entré en vigueur en novembre 2016. C’était pourtant le premier accord véritablement universel dans la lutte engagée contre ce péril majeur pour l’humanité qu’est le réchauffement climatique.



Le désengagement des Etats Unis, 2ème plus gros émetteur de CO2 au monde, marque ainsi la victoire des industries américaines du charbon et du pétrole remettant en cause le consensus mondial auquel était parvenu la COP21. Par ce retrait, Donald Trump choisit délibérément la défense des intérêts des lobbies économiques au détriment des droits des générations futures.



Il devient le premier « criminel climatique » de l’histoire.



Jean-Pierre Marchau