Mail Courrier des lecteurs Donald Trump : Un danger pour le Monde

La décision de Trump de quitter l’Accord de Paris est celle des lobbies pétroliers américains. Ces lobbies ont grassement payé 22 sénateurs républicains 10 millions de dollars, pour influencer la décision du Président. Dont 2.5 millions de dollars pour le seul Ted Cruz, candidat malheureux (?) à la primaire républicaine, sur trois ans, pour ses campagnes électorales. La décision est grave : elle aura des conséquences néfastes pour la paix dans le monde.



Les États-Unis abandonnent un traité vital. Ils affaiblissent l’idéal de paix. La première puissance mondiale se détourne de sa responsabilité planétaire pour ne s’intéresser qu’à elle. Heureusement, certains états comme la Californie ont annoncé leur désobéissance, ou des villes comme Pittsburgh citée dans l’allocution de Trump.



Mais la lutte contre le changement climatique va s’affaiblir. Georges W. Bush, en 2001, avait décidé que les États-Unis ne respecteraient pas le protocole de Kyoto. De fait, les émissions planétaires de gaz à effet de serre (GES) ont fortement augmenté durant les années 2000. De la même façon, les avancées de l’accord de Paris seront affaiblies, d’abord parce que les États-Unis vont user des énergies fossiles sans vergogne, ensuite parce que d’autres pays se sentiront moins obligés. Ainsi la Russie, qui se dit attachée à l’accord de Paris, déclare qu’« il va sans dire que l’effectivité de cette convention sera probablement réduite par l’absence de participants majeurs ».

Cette situation multiplie les probabilités de tension :



- Elle devrait conduire à l’augmentation des émissions de GES, et d’autres pays lâcheront les freins. Là où il paraît déjà difficile d’éviter un réchauffement de +2°C d’ici 2050, la décision de Trump accroît la probabilité d’un réchauffement plus important. Celui-ci entraînera son cortège prévisible : sécheresses, inondations, tempêtes, dégradation de la situation alimentaire et écologique de nombreux pays, d’où instabilités nouvelles, migrations massives, conflits, terrorisme, maladies émergentes, etc.



- La politique de Trump est de lever les freins à l’exploitation des énergies fossiles sur son sol (gaz et pétrole de schiste, forages en Alaska ou dans l’océan, construction de l’oléoduc de Keystone, des sables bitumineux de l’Alberta à Port-Arthur au Texas, sur le Golfe du Mexique), pour maintenir un système économique de croissance continue. Là aussi, ceci entraînera d’autres pays, et non des moindres, à maintenir leur objectif de croissance et une forte consommation de fossiles et de matières premières. Dans un monde où ces ressources vont se raréfier, cela conduira à des rivalités d’accès donc à des conflits. L’exemple type sera l’accès aux ressources de l’Océan Arctique, avec le recul de la banquise, et l’inévitable dissension qui s’ensuivra avec la Russie. Rappelons qu’une autre décision de Trump a été d’augmenter les dépenses militaires des États-Unis.



Les mauvaises tendances étasuniennes sont une menace de guerre, elles doivent être contrées. Pour cela, l’Europe unie doit sortir du système productiviste et de croissance, ce qui n’est possible qu’en réduisant fortement les inégalités et le pouvoir des marchés. C’est aussi le moment de se détourner des grands traités commerciaux (CETA, TAFTA). Il ne semble pas que ce soit la direction prise par les dirigeants européens. La paix du monde est en danger. Trump est un triste sire. Juncker aussi. Dr Bruno Bourgeon, président d’AID Lu 95 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > C. MELCHIOR en pôle position dans l’Ouest 3eme circonscription, je vote responsable le 11 juin