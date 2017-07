Mail Santé Don du sang : Un "appel urgent" à la mobilisation L’Établissement français du sang (EFS) demande aux Françaises et Français de se mobiliser massivement et de venir donner leur sang. "Il faut impérativement augmenter nos réserves en produits sanguins pour couvrir efficacement les besoins des semaines à venir".





Avec actuellement 80 000 poches en réserve, la cible minimale de 100 000 poches début juillet pour assurer les besoins des malades dans les semaines à venir n’est pas atteinte aujourd’hui et ce, à quelques jours de la période de grandes vacances durant laquelle on assiste à un ralentissement massif de la mobilisation des donneurs. C’est donc maintenant et très vite que les Françaises et les Français doivent se mobiliser. L’EFS remercie les donneurs qui se sont déjà déplacés et encourage toutes celles et ceux qui ne se sont pas rendus sur les lieux de collecte à le faire dès que possible.



Les donneurs sont attendus dès maintenant et toute la période des grandes vacances de Juillet Août dans les sites de l’EFS et dans les nombreuses collectes mobiles organisées partout en France. Les maladies ne prennent pas de vacances. La mobilisation doit se poursuivre dès maintenant et s’inscrire dans la durée.



L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins est limitée (5 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges). Aucun produit ne peut se substituer au sang des donneurs bénévoles. 120 dons de sang sont nécessaires à la Réunion chaque jour pour répondre aux besoins des malades. La mobilisation des donneurs est essentielle chaque jour.



Les sites fixes vous accueillent également toute l’année :

EFS St Denis :

Du LUNDI au VENDREDI de 8h00 à 14h00 (Parking donneurs).

Le deuxième SAMEDI du mois de 8h00 à 13h00 ( sauf organisation de collectes mobiles) Important : Accessibilité du Parking CHU F. GUYON. L'EFS prend en charge les frais de parking des personnes qui se présenteront pour faire un don. La démarche est la suivante : le donneur gare son véhicule dans le nouveau parking, récupère le ticket à la borne et se rend ensuite dans les locaux de l’EFS. Après son don du jour, le compostage du ticket se fait au sein même de l'EFS Site de St Denis auprès de la secrétaire d’accueil.



EFS St Pierre :

Du LUNDI au VENDREDI de 8h00 à 14h00

Le deuxième SAMEDI du mois de 8h00 à 13h00 En cas de doute sur votre éligibilité au don de sang, un médecin EFS peut vous répondre : - EFS St Denis : 0262 90 53 81 - EFS St Pierre : 0262 25 48 01 Zinfos974 Lu 154 fois



