Dominique Vienne est nommé représentant de l'OECP

L'OECP est une instance de concertation et d'échanges avec les opérateurs économiques et les acheteurs publics rattachée au ministre de l'économie. Elle remplace depuis le 1er avril 2016 l'Observatoire économique de l'achat public (OEAP).



Son organe de gouvernance est un comité d'orientation composé de représentants des chefs d'entreprises, des collectivités locales, de l'Insee, de la Banque publique d'investissement, du monde universitaire et des principales directions de Bercy traitant de la commande publique. Ce comité se réunit au moins une fois par an sous la présidence de la Direction des affaires juridiques de Bercy.



L'OECP est chargé de rassembler et analyser les données relatives aux aspects économiques et techniques de la commande publique. Il effectue chaque année le recensement économique des contrats de la commande publique. L'observatoire a également le rôle de diffuser de bonnes pratiques en matière de commande publique.



Par ailleurs, le comité d'orientation émet un avis sur la composition des groupes de travail de l'OECP ainsi que sur les documents qu'ils élaborent. Animés par Direction des affaires juridiques, les groupes de travail technique rédigent des documents techniques sur l'achat public, et les groupes de travail juridique assurent la concertation sur des projets de texte.