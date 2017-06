Mail A la Une . Dominique Sorain : "Je vais partir avec un profond attachement aux Réunionnais" Déjà happé par sa mission parisienne rue Oudinot, le préfet Sorain fait un crochet de quelques heures par La Réunion pour saluer ses collaborateurs, les élus locaux et la presse. L’occasion pour Dominique Sorain de revenir sur trois années intenses.

Intense, plus qu’un slogan touristique pour le préfet ou plutôt "l’ex-préfet" comme il en sourit aujourd’hui en recevant la presse. Le serviteur de l’Etat a été "enrôlé" par la nouvelle ministre des Outre-mer et n’avait pas eu l’occasion de saluer les acteurs socio-économiques et politiques de l’île. C’est chose faite ce vendredi soir où une réception était donnée dans les salons de la préfecture.



Avant les réjouissances, le bilan. En balisant son discours pour ne pas entamer la réserve électorale à laquelle le haut fonctionnaire est soumis, Dominique Sorain a balayé le champ de l’action publique menée par ses services depuis son arrivée en 2014. Quasiment un record de longévité en préfectorale, admet-il au passage. "Trois ans c’est long pour un préfet", en rigole-t-il avant de plonger dans ses souvenirs, déjà. Avec des dossiers "difficiles".



"L’axe économique a été au coeur de mon action", rappelle-t-il, aux côtés d'autres sujets tels que celui de "la sécurité routière, des violences intrafamiliales, ou plus ciblés, ceux concernant l’extension du Port, l’aéroport, celui de la NRL et donc des carrières, le plan logement…"



Sur le volet économique, le préfet de La Réunion part, dit-il, avec la satisfaction de voir "des frémissements" à la lecture du tableau de bord économique qu’il laisse à son successeur.

En plus de ces dossiers brûlants, dont celui de la crise requin dont il avoue qu’on ne pourra jamais mettre tout le monde d’accord, il précise que l’exploration de tous ces champs d’action régalienne n’ont pas pu se faire sans le tissu associatif et les organismes intermédiaires. "Sans le travail des associations à La Réunion, on aurait moins de capacité de réaction", avoue-t-il en forme de remerciement à toutes ces personnes oeuvrant souvent dans l'ombre.



"Que l’'île conserve cette vie apaisée"



Malgré le panel déjà très large de ses "dossiers" plus ou moins typiquement "outre-mer", est venu s’ajouter celui inédit de la radicalisation. "Eh oui, nous avons des personnes radicalisées à La Réunion et qui sont surveillées. Il y a tout un travail qui est mené, en dévoile-t-il très peu sur cette thématique sensible par nature, avant d’assurer que l’action publique de prévention "continuera".



Sur un plan personnel, l’homme retiendra la richesse de ses rencontres, à "un poste privilégié", assure-t-il. "Je vais partir avec un profond attachement aux Réunionnais, à l’île en tant que telle, aux cultures réunionnaises et c’est la chance d’une fonction de préfet, c’est d’être au contact de gens et de gens variés. Je crois qu’il y a très peu de territoires où j’ai pu nouer autant de liens avec des gens, et pas que des politiques. ...Et j’ai même dansé le maloya avec Daniel Waro ! en sourit-il encore. J'ai rencontré à mon arrivée Daniel Vaxelaire et bien d’autres qui m’ont expliqué comment vivait l’île. Ma famille a vécu avec moi. On a vécu ici profondément et passionnément."



S’il devait formuler un rêve pour La Réunion, Dominique Sorain imagine une île qui "conserve cette vie apaisée. ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de problème - je parlais de la radicalisation à l’instant - mais aussi de maintenir cette harmonie au travers de la culture créole". Une harmonie qu’il souhaite voir préservée aussi dans l’aménagement du territoire. Une préoccupation qu’il ne faut pas contenir qu’au seul trait géographique du "coeur de Parc", appuie-t-il, mais pense aussi aux zones urbaines.



Au pas de charge, le désormais directeur de cabinet de la ministre Annick Girardin était attendu par les élus des collectivités et acteurs socio-économiques qu'il a côtoyés ces trois dernières années, autour d’un cocktail. Au plus proche des problématiques ultra-marines au sein du ministère, nul doute qu’il ne s’agissait que d’un au revoir.



LG Lu 297 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Accident + Sakifo : La quatre voies du sud paralysée Les voitures-sono : folklore typiquement réunionnnais?