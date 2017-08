Dix marins américains portés disparus au large de Singapour

C’est le second incident de ce type en deux mois en Asie pour la marine américaine. Le destroyer lance-missiles USS John S. McCain est entré ce lundi 21 août 2017 en collision avec un navire marchand battant pavillon libérien, à l’est de Singapour, près du détroit de Malacca. Dix marins américains sont portés disparus. Dans un communiqué , l’US Navy nous apprend que l’USS John S. McCain "a subi des dommages à bâbord arrière". "Il y a actuellement 10 marins portés disparus et cinq ont été blessés. Des opérations de recherches sont en cours, en coordination avec les autorités locales", précise le communiqué.L’armée américaine a indiqué que des remorqueurs, un hélicoptère et des bateaux de garde-côtes, mais aussi des avions participent aux opérations de secours. Huit bateaux de différentes agences malaisiennes ont également été déployés pour ces recherches.