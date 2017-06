Dispositif de sécurité renforcé pour les 20 ans du Grand Boucan

Le Grand Boucan fête cette année ses 20 ans. Ce dimanche 25 juin 2017, La Reine, dans la fleur de l’âge, ouvrira donc les festivités.

La fête oui mais en toute sécurité! Le dispositif monte également d’un cran pour cette 21e édition.



"En premier lieu, nous sommes en plan Vigipirate renforcé et ensuite nous constatons depuis trois ans une augmentation des faits de délinquance sur le Grand Boucan en fin de soirée", indique-t-on du côté de la mairie de Saint-Paul.



Au total, un effectif de 121 agents sera affecté à la sécurité dont, 35 gendarmes et 16 policiers, 10 ASVP, 60 agents de sécurité. "Une sensibilisation a été faite auprès des forains pour nous avertir, en cas de nécessité. Pour cela un numéro direct avec un opérateur sera mis en place au Poste de commandement afin que les forains nous interpellent en cas de comportement suspect ". Des véhicules lourds et légers seront installés afin d’empêcher le risque d’attentat par voiture bélier.



La manifestation s’achèvera également plus tôt que les années précédentes, à 23h, et le nombre de débit de boissons, vendues dans des gobelets pour ne pas servir de projectiles, sera réduit de moitié passant de 30 à 15.



La Rue Général de Gaulle, où le défilé se tiendra, sera ainsi fermée de 13h à minuit au lieu de 2h du matin.