Disparition du gendarme Mathieu Caizergues : Reprise des recherches

Plus de deux mois que Mathieu Caizergues n’a plus donné signe de vie. Le gendarme a été porté disparu alors qu’il effectuait une randonnée sur le sentier reliant Roche Plate au Maïdo.Mardi matin, un nouveau dispositif de recherche a été déployé dans le secteur. Le préfet, Amaury de Saint-Quentin, et le commandant de gendarmerie de La Réunion, Xavier Ducept, arrivé il y a deux semaines, ont assisté à ces opérations de recherches, indique le Journal de l’Île.L’occasion pour les deux hommes de constater de visu les difficultés d’accès au terrain. La quarantaine de militaires déployés ont été aidés dans leurs recherches par des drones et l’hélicoptère de la gendarmerie sur le sentier du Rempart, décrit le JIR.Le 23 juin dernier, Mathieu Caizergues était accompagné du mari d’une de ses collègues et d’un gendarme de Saint-Paul. En juillet, ils ont été placés en garde à vue pour " non-assistance à personne en danger ". Dans le cadre de l’enquête judiciaire toujours en cours, ce type de recherches ponctuelles pourrait de nouveau être mené.